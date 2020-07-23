Саранск, , 12:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 23 июля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4227 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике до настоящего момента 3132 человека, таким образом, уже выздоровели от общего числа инфицированных граждан более 74,09%. За последние сутки выписаны 45 жителей Мордовии. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 32 человека, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля, медицинскую помощь в инфекционных стационарах республики получали 858 человек с пневмонией, в том числе коронавирусного происхождения. 865 человек находились под наблюдением врачей по месту жительства.