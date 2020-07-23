Элиста, , 12:13 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 июля.

За сутки также подтверждена смерть двух пациентов с COVID-19. В то же время 72 пациента выписаны с выздоровлением.

На 23 июля 13 пациентов находятся в стационарах Калмыкии в тяжёлом состоянии, шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2439 человек, 1587 из них выздоровели, 37 скончались.