Москва, , 12:12 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в молодости собирался поступить в медицинский институт. Об этом он сообщил 23 июля в интервью телеканалу «Россия 24».

«У меня мама — медицинская сестра с многолетним стажем, — рассказал глава правительства. — И к врачам я отношусь трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах. Это её подруги, друзья, знакомые. Более того скажу, что я даже собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе».

Он признался, что испытывает «огромное уважение к врачам, которые фактически жертвовали своим временем, общением со своими семьями, жизнями, здоровьем».

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин рассказал, что не знает, каким образом заразился коронавирусом.