Оренбург, , 12:09 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 июля, из COVID-центров выписали 135 пациентов, которые излечились от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронанвируса.

На сегодняшний день в регионе от болезни оправилось 4 516 человек. Напомним, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 6 042 носителя SARS-CoV-2. В больницах скончались 40 пациентов с COVID-19.

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