Оренбург, , 12:07 — REGNUM В COVID-центрах Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 июля, от коронавирусной инфекции скончались двое пожилых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 40 летальных исходов пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявлено 6042 случая заряжения коронавирусом. От болезни оправились 4156 пациентов.

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