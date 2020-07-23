23 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Граждане РФ возвращаются к путешествиям. Уже разрешен выезд в регионы России (при этом необходимо уточнять правила въезда из-за эпидемиологической обстановки), готовится в открытию и международное направление. О том, когда нужно оформлять разрешение или нотариально заверенное согласие при поездках с детьми, разъясняет адвокат, управляющий партнер MCK LAW Ирина Кузнецова.

Ирина Кузнецова, , 13:03 — REGNUM В преддверии школьных каникул, когда возможности путешествовать за пределы России не были ограничены в связи с пандемией и закрытием границ, к юристам стабильно поступали запросы о правилах оформления документов на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Российской Федерации в иностранные государства.

Ребенок на пляже Pxhere.com

На сайте Пограничной службы ФСБ России содержатся ответы на самые частые и актуальные вопросы о правилах выезда ребенка за пределы РФ.

Правила выезда несовершеннолетних установлены и четко прописаны в Федеральном законе от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Ничего сложного в процедуре подготовки необходимых документов нет, если семейная ситуация не отягощена конфликтом родителей, а также если оба родителя добросовестны по отношению к своим родительским правам и обязанностям.

В поездку, помимо билетов, удостоверяющих личность документов — для детей, как правило, это свидетельство о рождении, заграничных паспортов закон в ряде случаев обязывает взять также и согласие родителя или опекуна на выезд ребенка за пределы РФ.

Важно знать следующие правила, чтобы не совершать лишних ненужных действий, не тратить время и деньги, а также чтобы не попасть в непоправимую печальную ситуацию при прохождении границы.

Рассмотрим три ситуации, когда ребенок выезжает: с одним из родителей, с третьим лицом и вообще один, без сопровождения.

Итак, если несовершеннолетний ребенок путешествует с одним из родителей, то для пересечения им границы письменного нотариального согласия второго родителя не требуется, даже если родители состоят в разводе.

В случае выезда несовершеннолетнего ребенка за пределы РФ с третьим лицом, например бабушкой или дедушкой, иным родственником или другим сопровождающим совершеннолетним лицом, письменное нотариальное согласие на выезд выдает один из родителей или опекун. В таком согласии родитель обязан указать то лицо, с кем будет выезжать ребенок. Это крайне важный документ, который правомерно потребуют предъявить сотрудники пограничной службы при пересечении границы РФ юным путешественником.

В случае, если несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе, кроме иных личных документов, паспорта нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации. Повторюсь, что в такой ситуации согласие от второго родителя также не требуется.

Согласно разъяснению Минюста России от 19 декабря 2017 года об оформлении согласия на выезд несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации, срок выезда несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации должен указывать на период, в который осуществляется выезд такого несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации. При этом никакого законодательного ограничения такого срока в действующем законодательстве не установлено.

Нотариальное согласие — это документ, который составляет нотариус по своей, заранее установленной форме. Для его составления родителю-заявителю необходимо явиться в любую нотариальную контору с паспортом, подлинником свидетельства о рождении ребенка, сообщить нотариусу конкретные даты поездки и страну. В настоящее время всё больше нотариусов соглашаются удостоверить согласие на выезд ребенка в большое количество зарубежных государств с даты предстоящей поездки до совершеннолетия ребенка.

При всей простоте этой процедуры важно четко понимать и определять цели, которым служит нотариальное согласие родителя, усыновителя, опекуна.

Часто можно услышать о конфликте разведенных родителей, когда существует огромная проблема матери получить от недобросовестного бывшего супруга и отца ребенка это самое согласие на выезд с ребенком на каникулы. Откуда конфликт, спросите вы, если закон допускает выезд ребенка за пределы РФ с матерью без согласия отца, или когда согласия одного родителя достаточно?

Не стоит путать ситуации. В описанной выше ситуации речь идет о пересечении российской границы ребенком. Однако до выезда за границу зачастую необходимо получить визу, чтобы такая поездка состоялась. И именно для получения визы в большинстве случаев требуется согласие второго родителя. Это требование консульства или посольства, а не пограничной службы РФ.

В случае уклонения второго родителя от выдачи необходимого нотариального согласия на выезд ребенка за пределы РФ именно для целей получения визы, без которой выезд в иностранное государство никак не сможет состояться, второй родитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением о беспрепятственном выезде ребенка за пределы РФ. В настоящее время судебная практика складывается таким образом, что суд дает разрешение на выезд в конкретную страну на конкретный срок, при этом истец — заинтересованный родитель обязан доказать целесообразность, необходимость, безопасность и обеспеченность поездки несовершеннолетнего в конкретную страну в конкретные сроки.

Недавно Конституционный суд в своем определении указал на возможность судов давать разрешение на выезд более обще, не ограничиваясь одной страной и конкретными датами.

Всё обстоит намного сложнее, если один из родителей заявил о своем несогласии на выезд ребенка и поставил так называемый запрет на выезд ребенка за пределы РФ.

С июня 2019 года вступил в силу Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62, в соответствии с которым прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации или несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, в отношении которого подается заявление, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Российской Федерации по месту постоянного проживания заявителя за пределами Российской Федерации.

Указанное ограничение второй родитель вправе отменить также через суд и только через суд, предъявив соответствующий иск. Вступившее в силу решение суда будет являться основанием для беспрепятственного пересечения границы РФ несовершеннолетним гражданином.

Документы, предъявляемые на паспортном контроле при пересечении границы РФ, не должны быть просрочены, должны иметь должный вид, согласоваться друг с другом. К примеру, если мать ребенка, указанная в его свидетельстве о рождении, имела одну фамилию, а потом ее сменила, например повторно выйдя замуж, положите в папку дорожных документов, помимо вышеперечисленных выше документов, также новое свидетельство о браке матери или его нотариальную копию, которое будет подтверждать смену фамилии, чтобы на границе не возникло вопросов, кем же друг другу приходятся отправляющиеся в отпуск лица.

При путешествии ребенка по России родителям необходимо знать следующие правила.

Приказ Минтранса России от 2013 года не допускает проезд детей до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых. То есть, до наступления этого возраста проезд возможен только в сопровождении взрослого. Билеты для детей с 5 до 10 лет оформляются по детскому тарифу, для детей до 5 лет бесплатно оформляется «билет без места».

До 14 лет билет оформляется по свидетельству о рождении. Для посадки в поезд необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении или его нотариальную копию.

До 10 лет дети все же могут путешествовать без родителей или опекунов. Это допустимо лишь в случаях пользования железнодорожным транспортом для проезда на учебу — в общеобразовательные заведения.

Закон запрещает ездить в электричках детям до 7 лет без сопровождения взрослых.

Во избежание каких-либо вопросов от должностных лиц и сотрудников транспортных компаний о праве дедушки, бабушки или иного сопровождающего несовершеннолетнего ребенка до 14 лет в поездке по России, в том числе, при групповом выезде в лагерь или на экскурсию, будь то сопровождающий тренер или педагог, куратор или воспитатель, юристы рекомендуют выдать такому лицу доверенность или разрешение на сопровождение ребенка. Такой документ может быть в простой письменной форме, но самый надежный вариант — это нотариально удостоверенный документ.