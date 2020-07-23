Кызыл, , 12:06 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 5883, из них в Кызыле зарегистрировано 3717.

Новые случаи, как отмечается, выявлены в столице региона, а также шести районах.

«Коэффициент распространения 1,0 (установленный норматив для начала снятия ограничений — 1,0)», — добавили в минздраве.

Тем временем выписаны из больниц за сутки 114 пациентов. Таким образом, свободный коечный фонд республики составил 54,6%, при нормативе в 50%.

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