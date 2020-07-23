Пенза, , 12:17 — REGNUM Пензенская область переходит к третьему этапу отмены санитарных ограничений, в регионе разрешена работа торговых центров и кинотеатров. Об этом заявил в своем видеобращении губернатор Иван Белозерцев.

Очередной этап стал возможен, так как количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снижается.

«Первыми возвращаются к работе с соблюдением необходимых требований все торгово-развлекательные центры и кинотеатры при условии заполняемости не более чем наполовину», — сказал Белозерцев.

Также открываются парки культуры и отдыха, возобновляют работу аттракционы, гостиницы, пансионаты, санатории. Детские загородные лагеря отдыха будут открыты позднее, если заболеваемость продолжит спадать. Позднее откроются для богослужений храмы. Массовые культурные мероприятия будут возможны на завершающем этапе отмены, добавил он.

«Радостно видеть, как жизнь после пандемии возвращается в нормальное русло, как работают все магазины, кафе, спортобъекты, как гуляют люди на улицах», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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