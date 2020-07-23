Нижний Новгород, , 12:06 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 июля тесты на коронавирусную инфекцию сдали 533 410 жителей региона. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,3% и составил 16 654 человека на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служб областного правительства.

За минувшие сутки был исследован биоматериал от 6865 жителей области. Показатель охвата населения тестированием за последнюю неделю составил 207,2 теста на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 23 июля выявили 202 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 22 429 случаев заражения SARS-COV-2. Полностью выздоровели до настоящего момента 16 957 нижегородцев, таким образом, более 75,60% из общего числа инфицированных уже выздоровели.