Оренбург, , 12:06 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 июля, референс-центр подтвердил 113 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,91 (на 22 июля — 1,93), а коэффициент распространения — 0,9 (на 22 июля — 1).

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 6 042 носителя SARS-CoV-2.

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