Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 июля выявили 202 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 22 429 случаев заражения SARS-COV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели до настоящего момента 16 957 нижегородцев, таким образом, более 75,60% из общего числа инфицированных уже выздоровели. За последние сутки выписаны 245 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 354 жителя региона, за минувшие сутки — трое человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые два дня текущей недели число новых случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области не превышало 200. Накануне в регионе было выявлено 217 новых носителей SARS-CoV-2.