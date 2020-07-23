Владикавказ, , 11:59 — REGNUM В Северной Осетии находятся в трех стационарах в связи с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом 248 человек. У 39 из них, в том числе у шестерых детей, диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно, сообщили 23 июля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В тяжелом состоянии находятся 29 пациентов, помещенных в реанимацию. К аппаратам ИВЛ подключены 18 из них.

Всего, по данным минздрава, к 23 июля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 4431 человек (+16 за сутки). Общее число больных в настоящее время составляет 608 человек. Выздоровели за минувшие сутки всего три пациента. Общее число выписанных составило 3759 человек.