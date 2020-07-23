Кызыл, , 12:02 — REGNUM Индивидуальные занятия физической культурой и спортом разрешили власти Тувы на первом этапе отмены санитарных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Жителям Тувы можно заниматься на открытом воздухе, стадионах, уличных спортплощадках, пользоваться беговыми дорожками и иными спортивными сооружениями. В занятиях не должны участвовать более двух человек, им нельзя сближаться менее, чем на пять метров.

В фитнес-центрах разрешены индивидуальные занятия. Также возобновлены тренировки членов федеральных и региональных сборных.

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