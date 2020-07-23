Москва, , 11:52 — REGNUM В России за прошедшие сутки выписаны 8 277 человек после лечения COVID-19, сообщили 23 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За весь период выписано по выздоровлению по России — 580 330», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявлено 5 848 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии — 795 038. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 12 892 человека. Проведено более 26 млн тестов.

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