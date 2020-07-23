Уфа, , 12:04 — REGNUM Жителя Башкирии 18-и лет признали виновным в участии в деятельности террористической организации и склонении к участию в ней своих приятелей. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

В суде было установлено, что весной прошлого года фигурант уголовного дела вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого он склонял четверых своих приятелей к участию в ней. Он разговаривал об этом с ними и показывал им видео, фотографии, а также давал ознакомиться с текстами и аудиоматериалами экстремистской направленности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима.

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