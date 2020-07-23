Москва, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 и связанных с ним осложнений скончались 147 пациентов. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением нового заболевания.

Кроме того, указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране стало составлять 12 892.

Также сообщается, что за этот же период в России было выявлено 5848 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число теперь достигло 795 038.

При этом уточняется, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились 580 330 человек, 8277 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 608 случаев заражения коронавирусом.