Сеул, , 11:55 — REGNUM 23 июля около 7:00 по местному времени два военных самолёта KC-330 Cygnus вылетели из южнокорейского аэропорта Кимхэ в Ирак с целью эвакуации сограждан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство обороны страны.

По их словам, самолёты вернутся обратно на родину 24 июля около 8:00 по местному времени. Отмечается, что данными рейсами в Ирак также будет доставлено 50 тыс. защитных масок.

Напомним, что ранее власти Южной Кореи приняли решение о возвращении на родину сограждан, работающих в Ираке, из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом.

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В настоящее время в Ираке подтверждено более 99 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в иракском городе Кербела от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи.

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