Казань, , 11:54 — REGNUM В Татарии по состоянию на 23 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5341 человек, за сутки положительные тесты получили еще 32 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4327 человек, за сутки — 72 пациента. Скончался с момента начала наблюдения 31 человек.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы восемь пациентов, 24 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастных группах от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет — по восемь человек в каждой, четверо несовершеннолетних. Из общего числа новых инфицированных 19 человек — жители Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетную жительницу Нижнекамска с 90% поражением легких удалось спасти медикам Татарии. Теперь женщина день своего спасения считает вторым днем рождения и неустанно благодарит врачей за жизнь.

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