Москва, , 11:41 — REGNUM Очередной фигурант уголовного дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова объявлен в международный розыск. По информации Басманного суда Москвы, речь идёт о Андрее Титаренко.

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Его обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ — в легализации денег, участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.

«Следствие просит заочно арестовать Андрея Титаренко», — заявили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года по подозрению в хищении и выводе за рубеж госсредств в размере почти 4 млрд рублей. Его также обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.

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На сегодняшний день следствие по делу почти завершено. Как сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов, готовится окончательная правовая оценка действиям экс-министра и его соучастников. Всего в деле фигурируют 12 человек, ещё четверо находятся в международном розыске.

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