Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Жителей всех районов Ленинградской области в августе протестируют на антитела COVID-19. Об этом 23 июля на заседании правительства заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тестирование будут проводить с помощью мобильных амбулаторий.

«Первого сентября — это массовый выход детей в школу, возвращение жителей из отпусков на работу. Хотелось бы понимать, какой уровень иммунитета у максимального числа жителей», — пояснил он.

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