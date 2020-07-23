Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону врачи перинатального центра выписали первую в 2020 году тройню. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 23 июля.

Пополнение произошло в семье врача-педиатра центральной райбольницы Матвеево-Курганского района. На свет появились две девочки и мальчик весом 2300, 2050 и 2400 граммов.

В ближайшее время будет решён вопрос о приобретении жилья для многодетной семьи. Семья также имеет право на федеральный материнский капитал, региональную единовременную выплату на каждого ребёнка, субсидия на оплату коммунальных услуг.