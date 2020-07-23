Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге 23 июля зарегистрировано еще 19 случаев смерти от COVID-19. Среди умерших — семь мужчин от 47 лет до 91 года и 12 женщин от 73 до 94 лет. Об этом 23 июля заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Пациенты скончались в июне и июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

«Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания, — кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, обструктивная болезнь легких, ишемия мозга, а также онкологическое заболевание», — отметили в ведомстве.

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