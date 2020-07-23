Ульяновск, , 11:33 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших в очередной раз превысило число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 231 и 110. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 23 июля, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 8247 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 5523 человека, в том числе за сутки выписан 231 человек. В настоящее время насчитывается 2659 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, зарегистрировано два новых летальных исхода, всего с начала пандемии скончались 65 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Ульяновске, Димитровграде и Карсунском районе.

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