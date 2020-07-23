Москва, , 11:33 — REGNUM В столице почти в два раза сократились сроки согласование работ в технических и охранных зонах метрополитена. Об этом сообщается на официальной странице департамента градостроительной политики Москвы.

Так, срок согласования проведения работ сокращен с 20 до 11 рабочих дней. Отмечается, что данная поблажка будет действовать лишь при строительстве объектов адресной инвестиционной программы и транспортной инфраструктуры.

Новые сроки оформления разрешений прописаны в приказе ГУП «Московский метрополитен» № УД-07−1099/20 от 17 июля. В сообщении указано, что на практике это приведёт к тому, что теперь различные городские объекты, например транспортно-пересадочные узлы, будут строиться быстрее.

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