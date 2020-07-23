Махачкала, , 11:35 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 11:00 23 июля достигло 8941, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки республика по тому показателю опустилась с 13-го на 14-е место среди субъектов РФ, пропустив наверх Мурманскую область.

За прошедшие сутки в Дагестане выявлено 40 носителей коронавируса — это наименьший суточный прирост в республике, начиная с 23 апреля. Выздоровели в регионе 7806 человек с подтвержденным COVID-19 (+79 за сутки), или около 87,3% от общего числа заразившихся.

Накануне в Дагестане был зафиксирован 431-й случай смерти пациента с COVID-19. По этому показателю республика по-прежнему находится на четвертом месте среди субъектов страны.