Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 июля.

Так, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 58-летняя женщина и четверо мужчин в возрасте от 64 до 79 лет. Все имели сопутствующие хронические заболевания, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы.

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Ростовской области достигло 197 человек.

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