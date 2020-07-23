Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Общее число выявленных в Грузии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 12 и достигло 1085. Об этом 23 июля сообщает специальный сайт правительства страны по мониторингу ситуации с COVID-19.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1085», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время суммарное количество умерших от COVID-19 в стране не изменилось и по-прежнему составляет 16.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время в Грузии от нового заболевания вылечились 911 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии было выявлено свыше 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, которые связаны со вспышкой на мясоперерабатывающем предприятии Tönnies.