Ташкент, , 11:29 — REGNUM Число иностранных туристов, посетивших Узбекистан по итогам первой половины 2020 года составило 1,216 млн человек, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

С января по март в Узбекистан приехали 1,2 млн иностранных туристов, а в апреле-июне — 2,1 тыс. Резкое сокращение притока туристов связано с ограничительными мерам, введенными из-за пандемии коронавируса.

В первом квартале 2020 года в Узбекистан въехали 1,4 млн человек, во втором квартале — 3,5 тыс. человек. Число человек, выехавших из Узбекистана, сократилось на 61,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах поддержки туризма при строгом соблюдении санитарных требований.

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