Чебоксары, , 11:26 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 46 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 23 июля, в Чувашии с начала пандемии подтверждено 6398 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 46. В настоящее время насчитывается 2894 больных COVID-19.

Переболели COVID-19 в Чувашии 3454 человека, в том числе за сутки выписаны 25 человека. Новых смертей нет, всего умерли 50 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на очередном заседании оперативного штаба будет поднят вопрос о переходе на второй этап снятия ограничений. Он предполагает открытие магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. метров, а также ряда образовательных организаций.

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