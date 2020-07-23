Кызыл, , 11:26 — REGNUM Наибольшее число стобалльников в Туве получили высшую оценку на ЕГЭ по русскому языку. По итогам экзаменов 6 июля по сто баллов набрали выпускницы Кызылского президентского кадетского училища (КПКУ), государственного лицея, а также лицея №15. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

Кроме того, впервые в истории республики выпускник КПКУ набрал сто баллов на ЕГЭ по информатике. Кроме того, выпускница 15-го лицея на отлично выполнила экзаменационную работу по литературе.

Как сообщало ИА REGNUM, экзамен по русскому языку в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проходил в два дня — 6 и 7 июля. В первый день ЕГЭ сдали более 1 тыс. человек.

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