Белгород, , 11:27 — REGNUM Ещё 46 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки. Данные предоставили 23 июля в федеральном оперативном штабе.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе составляет 5617 человек. В федеральную базу 23 июля внесли ещё один летальный случай, количество смертей пациентов с коронавирусом выросло до 46. В региональном оперативном штабе с 18 июля говорят о 49 летальных случаях.

По данным федерального штаба, с начала пандемии в Белгородской области выздоровели 5267 человек.