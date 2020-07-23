Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области попросил правительство региона финансово поддержать переход ведомства на телемедицину. В регионе растет число заболевших COVID-19, которым не требуется госпитализация, так как заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно. Об этом 23 июля на заседании правительства региона заявил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Вылегжанина, на пике пандемии в регионе было развернуто 2586 коек, при этом сам пик госпитализаций пришелся на 16 июня, в тот день было занято 1617 коек. Наиболее высокая интенсивность госпитализации и занятость коечного фонда пришлись на конец мая и первую половину июня. В этот же период регистрировалась наиболее высокая доля пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением заболеваемости. Так, 5 июня на ИВЛ находилось наибольшее количество пациентов — 67 человек.

«Работать в полностью заполненных учреждениях сложно. Однако почти тысячный коечный запас позволял строить свою работу более логично и качественно, — пояснил Вылегжанин. — На сегодняшний день отмечается тренд уменьшения количества тяжелых пациентов и со средней тяжестью заболевания. Это позволяет нам закрыть и вернуть к обычной жизни целый ряд медицинских учреждений».

В настоящее время в регионе развернуто 1678 коек, на приём работают 1219. На сегодняшний день на этих койках находится 454 пациента: 283 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, 141 с подтвержденным диагнозом COVID-19, 30 человек находятся на ИВЛ.

«Тренд, при котором количество поступающих меньше, чем выписанных, сохраняется. Мы понимали, что не может быть падающей кривой и что темпы снижения должны у нас немного замедлиться. Мы также понимаем, что наша деятельность будет очень сильно переходить в амбулаторное звено, — отметил председатель. — Мы считаем очень важным перейти к телемедицинским консультациям. Мы своими ресурсами могли и можем внедрять эти системы. Просим вашего поручения и решения правительства проработать вопрос финансирования».

Вылегжанин пояснил, что комздрав уже выбрал решение, которое есть на рынке и в ближайшее время оно будет протестировано на базе Тихвинской межрайонной больницы.

«Пока компания нам планирует сделать это бесплатно, но потом финансовую составляющую нужно решать, — отметил чиновник.

По его словам, система ОМС не будет финансировать тестирование медиков, тех, кто мог контактировать с заболевшими, выезжающих из-за рубежа, находящихся в обсерваторах и так далее.

«Если не ОМС, то другого источника финансирования, кроме как за счет средств областного бюджета у нас не существует, а работу нужно продолжать», — резюмировал он.

Губернатор региона Александр Дрозденко поручил проработать данный вопрос.

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