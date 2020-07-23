Тула, , 11:20 — REGNUM Три пациента с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 23 июля в региональном оперативном штабе.

«Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет», — сообщили в оперативном штабе.

Отметим, что по данным сайта стопкоронавирус. рф, за минувшие сутки в Тульской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Всего за период пандемии в Тульской области скончались уже 200 пациентов с COVID-19. Общее число заразившихся превысило 8 тыс. человек.