Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 120 носителей коронаврусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 июля.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 23 муниципальных образованиях Ростовской области. Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 46 жителей Ростова-на-Дону, 14 жителей Волгодонска, девять шахтинцев. По пять случаев зарегистрировано в Новочеркасске, Аксайском и Родионово-Несветайском районах.

Таким образом, за весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 11 тыс. 898 случаев заражения коронавирусом.

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