Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Свердловской области за 22 июля обнаружили ещё 249 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

В Екатеринбурге подтверждено 140 новых случаев. Также они есть в Алапаевском районе и Алапаевске, Арамильского, Артинском, Ачитском и Артёмовскогм городских округах, Белоярском, Верхней Салде, Асбесте, Дегтярске, Верхнем Дуброве, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Карпинске, Нижней Салде, Первоуральске, Ревде, Серове, Реже, Североуральске, Горноуральском городском округе, Каменске-Уральском, Кушве, Кировграде, Среднеуральске, Нижнесергинском районе, а также в Шалинском и Тугулымском городских округах.

Всего в регионе обнаружено 18 733 заразившихся коронавирусом. 189 пациентов сейчас находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 66 человек.