Краснодар, , 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону. В числе заразившихся — шестеро детей, в возрасте от шести до 17 лет, самому старшему из взрослых пациентов 83 года.

«За последние сутки заболевшие выявлены в 31 муниципальном образовании. Десять случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Сочи, девять — в Динском районе. По семь человек заболели в Краснодаре и Армавире, шесть — в Кавказском районе, пять — в Туапсинском районе, по четыре — в Белореченском и Белоглинском районах, по три — в Усть-Лабинском, Тихорецком и Апшеронском районах, по два — в Ейском, Тбилисском, Курганинском районах и Анапе. По одному пациенту прибавилось в 16 муниципалитетах», — уточнили в оперштабе.

За весь период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7508 человек, из них 6480 выздоровели. Число смертей в регионе достигло 100.

Добавим, что накануне губернатор Вениамин Кондратьев заявил о фиксируемом росте заболеваемости COVID-19 в регионе, в связи с чем решено возобновить еженедельные заседания регионального оперштаба.