Джакарта, , 11:08 — REGNUM Исследования, проведенные в Индонезии, показывают, что пандемия привела к тому, что 50% индонезийских компаний сделали «цифровую трансформацию» главным приоритетом во время пандемии, сообщает Antara.

«Пандемия, которая продолжается уже несколько месяцев, теперь все больше подтверждает важность цифровой гибкости компании», — заявил президент Workday Asia Роб Уэллс в Джакарте.

По его словам, без надлежащей технологической поддержки компании не смогут быстро адаптироваться к изменениям. По этой причине в 2020 году многие компании должны были значительно обновить свои бизнес-системы в короткие сроки.

«Наше исследование доказывает, что бизнес-процессы, которые все еще находятся в автономном режиме, являются одним из главных препятствий», — заявил Роб Уэллс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал все министерства и деловые круги придать импульс экономике страны с июля по сентябрь 2020 года.

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