Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили еще 184 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом, за время пандемии число носителей на сотню превысило планку в 30 тысяч человек. Четвертый день подряд в городе фиксируют прирост меньше 200 зараженных за сутки, наблюдается медленное снижение, город опустился на пятую строчку среди регионов РФ по суточному приросту в абсолютном выражении.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии в Петербурге 22 714 человек, из них 101 — за последние 24 часа.

В России за сутки нашли ещё 5848 носителя вируса в 83 регионах страны, их общее число достигло 795 038 человек.

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