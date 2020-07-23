Москва, , 10:54 — REGNUM Научно-исследовательский институт «Восход» разработает для Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) информационную систему для контроля за оборотом оружия, сообщает 23 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсную документацию.

По данным издания, предварительные испытания готовой платформы, согласно графику конкурса, должны пройти в ноябре 2021 года. Уточняется, что данная система подразделяется на внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний — для производителей, покупателей и продавцов оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал о грядущем изменении правил выдачи лицензий на оружие. Золотов отметил, что жизнь не стоит на месте, и Росгвардия также подключилась к национальному проекту «Цифровая экономика РФ».

Читайте также: Золотов рассказал о грядущих изменениях в выдаче лицензий на оружие