Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM Статистику по случаям пневмонии в Казахстане будут показывать отдельно от случаев коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, с января до середины июля в Казахстане зарегистрировано 234 тыс. случаев заражения пневмонией, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Министр уточнил, что в общую статистику входят все типы пневмонией, включая вирусные, грибковые, бактериальные и случаи, связанные с симптомами коронавируса.

Цой добавил, что минздрав будет публиковать статистику по коронавирусу и пневмонии отдельно. Министр отметил, что подобный подход рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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