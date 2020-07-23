Махачкала, , 10:54 — REGNUM Работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году проходят во всех 52 городах и районах Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания, посвященного вопросам исполнения нацпроектов.

В рамках данного национального проекта в Дагестане реализуются три региональных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Вице-премьер республики Инсаф Хайруллин в ходе заседания доложил, что в текущем году в рамках этих проектов планируется благоустроить около 240 дворовых и общественных территорий (парков, скверов и пр.) в 10 городах и 42 муниципальных районах Дагестана. Власти также намерены за год ввести 830 тыс. кв. метров жилья и расселить 19 семей из аварийного жилищного фонда в Махачкале.

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