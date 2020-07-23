Антананариву, , 10:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Мадагаскара обратилось со срочной просьбой о помощи к гуманитарным агентствам и медицинским учреждениям на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом передает местный новостной портал Actu Orange со ссылкой на открытое письмо министра здравоохранения.

В письме министр запросил оборудование, наборы для тестирования, респираторы и защитные средства для медицинских работников. В минздраве также сообщили, что государственные больницы Мадагаскара переполнены, и в них попадают только лица с крайне тяжелым течением COVID-19.

Официальные лица в некоторых больницах столицы Мадагаскара заявили, что медицинские учреждения города переполнены и больше не могут принимать пациентов. Эксперты предупреждают, что больницы Мадагаскара оказались переполнены еще до того, как в стране был достигнут пик пандемии.

«В министерстве здравоохранения сообщили, что пандемия коронавируса развивается на Мадагаскаре критическим образом в последние недели со значительными вспышками в некоторых регионах, особенно в столице, Антананариву», — сообщили репортеры Actu Orange.

В настоящее время в островном государстве выявили более 7500 случаев заражения коронавирусом. Почти 80% из них выявили в июне. Напомним, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина в начале июля вновь ввел карантин в столице страны на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом.