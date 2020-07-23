Токио, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство рассмотрит вопрос об ослаблении въездных ограничений для спортсменов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сообщает японский новостной канал ANN.

По словам премьер-министра, правительство Японии ставит цель провести мероприятие следующим летом, даже если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не стабилизируется. Для этого будет разработан особый порядок въезда для спортсменов и официальных лиц, задействованных в организации Олимпиады, после прохождения ими мер по профилактике инфекции.

Также правительство Японии начнет переговоры с некоторыми странами-партнерами о возможности возобновления поездок в деловых целях.