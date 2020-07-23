Благовещенск, , 10:43 — REGNUM С 25 июля возобновляется движение прямого железнодорожного поезда между Благовещенском и Владивостоком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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Железнодорожный рейс Владивосток — Благовещенск будет курсировать через день. Из Владивостока отправление будет осуществляться 25 и 29 июля, а в августе по четным дням недели, в сентябре по нечетным. Из Благовещенска поезд будет отправляться 28 и 30 июля, в августе по нечетным, в сентябре по четным дням недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Российские железные дороги» прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% по итогам всего 2020 года.