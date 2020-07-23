Самара, , 10:47 — REGNUM Партия средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений прибыла в Тольятти. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба оперативного штаба Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июля в город груз доставили сотрудники «Тольяттикаучука» в рамках реализации благотворительной программы «Татнефть» — медикам».

Отмечается, что средства индивидуальной защиты распределены в COVID-госпитали ГБ №4 и Ставропольской ЦРБ. Кроме этого, часть груза было доставлено в поликлинику №4 и ГКБ № 2 им. В. В. Баныкина.

Эти медицинские учреждения получили 200 комбинезонов, 500 защитных костюмов, 20 тысяч защитных масок, одну тысячу литров антисептического средства, а также перчатки, бактерицидные лампы и пирометры.

По словам главных врачей медучреждений, эта помощь является очень своевременной. Поставляемые средства отличного качества: перчатки — прочные и самых ходовых размеров, а противочумные костюмы идеальны для летней жары.

Отмечается, что «Татнефть» быстро развернула собственное производство средств индивидуальной защиты и других средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Вся продукция имеет сертификаты и паспорта безопасности.

Сообщается, что ранее «Тольяттикаучук» безвозмездно поставило в ГБ №4 средства для защиты персонала. Кроме этого, предприятие закупило серверное оборудование для оперативной работы медучреждения. А в честь Дня медика сотрудникам этого медицинского учреждения предприятие подарило свыше 250 праздничных наборов. Отмечается, что кроме этого, для этой больницы изготовили свыше 30 переходников для защитных масок-респираторов и порядка ста заколок-держателей для медицинских масок.

А в кардиологическое отделение больницы им. В.В. Баныкина от предприятия ранее были поставлены два новых электрокардиографа.

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