Хабаровск, , 10:45 — REGNUM В Хабаровском крае с начала сезона активности клещей пострадало более 5 тыс. человек, из которых около 2 тыс. дети разного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации минздрава региона, дефицита иммуноглобулина в аптеках нет.

«В аптечной госсети «Фармация» на 23 июля в наличии есть 450 доз иммуноглобулина. Это количество полностью обеспечивает текущую потребность, дефицита, как это было весной, нет. В июне было закуплено 1760 доз, которые распределили между Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре, а также ещё шести районными центрами. Сейчас поставки лекарств отлажены и, если потребуется, то мы сможем быстро восполнить нехватку», — пояснили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ по Хабаровскому краю в начале июня начал проверку информации об отсутствии иммуноглобулина в медицинских учреждениях и аптеках региона. На тот момент губернатор Сергей Фургал заверил, что лекарства в аптеку поступят в июле.