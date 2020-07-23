Волгоград, , 10:42 — REGNUM За серию преступлений сексуального характера осудили 60-летнего жителя Волгоградской области. Жертвами рецидивиста стали три девочки в возрасте семи, девяти и 12 лет, сообщили 23 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в мае и августе 2019 года мужчина знакомился на улице со школьницами. Он представлялся им детским врачом или почтальоном, уводил в укромные места, где затем подвергал насилию. К одной из девочек он обманом проник в дом. Неопровержимые доказательства получены в отношении трёх детей возрасте семи, девяти и 12 лет.

В 2001 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и провёл в местах лишения свободы 12 лет.

Волгоградский областной суд 23 июля приговорил злоумышленника к 17 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.