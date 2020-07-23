Курган, , 10:36 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основной очаг заражения вновь фиксируется в Кургане — 20 положительных тестов за сутки.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 23 июля выявлено 1979 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них по данным регионального оперативного штаба скончались семь пациентов с COVID-19.

Число излечившихся от инфекции составило на 23 июля, по информации начальника отдела организации медпомощи взрослому населению областного департамента здравоохранения Гульнары Сагадаевой, 1141 человек, а число летальных исходов — 15.