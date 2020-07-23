Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Новые ограничения для транспорта анонсировали в Петербурге в связи с Днем Военно-морского флота. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, 26 июля с 08:00 до полуночи закроют для машин Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Это связано с проведением праздничного концерта на Дворцовой, куда публику не пустят из-за коронавируса.

Кроме того, для машин будет закрыта сам набережная Зимней канавки от Миллионной до набережной Мойки, Певческий проезд вдоль д. 4 и д. 6−8 по Дворцовой площади.

Остановка машин будет также запрещена с 00:00 24 июля до 23:59 1 августа по Певческому проезду и 26 июля с 06:00 до 23:59 по Миллионной улице от Дворцовой площади до Зимней канавки.

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Напомним, сам парад состоится в 11:00 26 июля. На набережные Невы петербуржцев не пустят без масок и перчаток. За частью парада в Кронштадте можно будет наблюдать только по приглашениям, на острове Котлин ввели пропускной режим. В связи с многочисленными ограничениями для транспорта проезд по ЗСД во время парада и его репетиции вечером 24 июля будет бесплатным.

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