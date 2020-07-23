Воронежская область, , 10:22 — REGNUM Два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области за минувшие сутки, данные 23 июля опубликованы региональным оперативным штабом.

Таким образом, в регионе смертельные исходы среди пациентов с COVID-19 регистрируются вот уже третьи сутки подряд.

Всего в Воронежской области, по данным на утро 23 июля, скончались 88 пациентов с подтверждёнными положительными результатами тестов на коронавирус. За месяц число жертв инфекции в регионе выросло почти в три раза — на 23 июня сообщалось о 31 смерти.